Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал свою победу над бельгийцем Александром Блоксом в 3-м круге «Мастерса» в Риме.

«Что ж, хороший матч. Я чувствовал себя лучше, чем два дня назад. Энергия начала возвращаться. Определённо, матч получился намного лучше, чем два дня назад. Да, я также доволен своей победой.

Условия были сложными? Да, сложно. Очень-очень ветрено. Особенно во втором сете стало очень ветрено. Перед дождём ветер усилился. Мне повезло, что я успел закончить вовремя. Да, играть в красивый теннис непросто. Сегодня я играл эффективно. Победа в двух сетах — это очень приятно», — сказал Зверев на пресс-конференции.

После этого матча немецкий теннисист (3-я ракетка мира) пробился в 1/8 финала «Мастерса» в Риме, где сыграет против победителя матча между Томми Полом (США) и Лучано Дардери (Италия)