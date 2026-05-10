Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал свою победу над бельгийцем Александром Блоксом в 3-м круге «Мастерса» в Риме.

globallookpress.com

«Что ж, хороший матч.  Я чувствовал себя лучше, чем два дня назад.  Энергия начала возвращаться.  Определённо, матч получился намного лучше, чем два дня назад.  Да, я также доволен своей победой.

Условия были сложными?  Да, сложно.  Очень-очень ветрено.  Особенно во втором сете стало очень ветрено.  Перед дождём ветер усилился.  Мне повезло, что я успел закончить вовремя.  Да, играть в красивый теннис непросто.  Сегодня я играл эффективно.  Победа в двух сетах — это очень приятно», — сказал Зверев на пресс-конференции.

После этого матча немецкий теннисист (3-я ракетка мира) пробился в 1/8 финала «Мастерса» в Риме, где сыграет против победителя матча между Томми Полом (США) и Лучано Дардери (Италия)