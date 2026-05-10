Казахстанский теннисист Александр Бублик проиграл Ленеру Тьену из США в матче третьего круга «Мастерса» в Риме (Италия).

Встреча продолжалась 2 часа 7 минут и завершилась поражением уроженца Гатчины со счетом 6:4, 3:6, 5:7.

Бублик восемь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Тьена три эйса, две двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.

Следующим соперником Тьена станет победитель матча Маттео Арнальди (Италия) — Рафаэль Ходар (Испания).