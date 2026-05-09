Испанский журналист Анхель Гарсия поделился мнением о том, когда семикратный чемпион турниров «Большого шлема», испанский теннисист Карлос Алькарас, может вернуться на корт.

Карлос Алькарас

«У меня есть надежда, что он сможет сыграть не только на Уимблдоне, но и перед этим выступить на турнире в Queen’s Club в Лондоне в качестве подготовки.  Другими словами, примерно через полтора месяца Карлос может вернуться к игре», — приводит слова Гарсии Tennis 365.

Ранее Алькарас был вынужден сняться с турниров серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) и Риме (Италия), а также с Открытого чемпионата Франции 2026 года из-за травмы запястья, полученной на соревнованиях в Барселоне.