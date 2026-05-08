Польская теннисистка Ига Свентек, занимающая третье место в мировом рейтинге, успешно преодолела первый раунд турнира WTA-1000 в Риме, победив американку Кэти Макнелли (63-я ракетка мира) с результатом 6:1, 6:7 (5:7), 6:3.

Матч длился 2 часа 45 минут. За это время Свентек отметилась двумя эйсами, совершила три двойные ошибки и реализовала 7 из 15 брейк-пойнтов. Макнелли не смогла подать ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок и успешно использовала четыре из пяти брейк-пойнтов в свою пользу.

В следующем раунде соревнований Свентек встретится с победительницей матча между американкой Эммой Наварро и итальянской теннисисткой Элизабеттой Коччаретто.