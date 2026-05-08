Российская теннисистка Диана Шнайдер, занимающая 20-е место в мировом рейтинге, успешно вышла в третий круг престижного турнира WTA-1000, который проходит в Риме (Италия).

Диана Шнайдер globallookpress.com

В стартовом матче Диана одержала уверенную победу над австралийкой Талией Гибсон, которая занимает 62-ю строчку рейтинга, со счетом 5:7, 6:1, 6:1. Матч продолжался 2 часа 10 минут.

Шнайдер продемонстрировала высокий уровень игры, выполнив одну подачу навылет и допустив пять двойных ошибок. Она также успешно реализовала 7 из 15 брейк-пойнтов, что позволило ей одержать победу. В свою очередь, Талия Гибсон смогла сделать только один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала лишь 3 из 10 брейк-пойнтов.

В третьем круге турнира в Риме Диане Шнайдер предстоит сразиться с победительницей матча между японкой Наоми Осакой и немецкой теннисисткой Евой Лис.