Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина победила Марию Саккари из Греции во втором круге турнира в Риме (Италия).

Встреча продолжалась 1 час 16 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу второй ракетки мира Рыбакина.

Саккари не сделала ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и смогла реализовать оба заработанных брейк-пойнта. Рыбакина подала навылет пять раз, сделала также две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12.

Таким образом, Рыбакина пробилась в третий круг «тысячника», где сыграет против Александры Эалы из Филиппин.