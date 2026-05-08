Пятнадцатая ракетка мира Карен Хачанов поделился впечатлениями от победы над казахстанцем Александром Шевченко в матче второго круга турнира ATP-1000 в Риме.

Карен Хачанов globallookpress.com

«В любом случае, конечно, я доволен, потому что, во-первых, я выиграл. То есть это в любом случае большой плюс. Во-вторых, по игре, я бы сказал, что такой получился рабочий, хороший матч. Но опять же, я сейчас не стараюсь не привязываться ни к какому-то перфекционизму, потому что я понимаю, что это, дай Бог, придёт через работу, через матчи и через победы, как мы это с вами обсуждали ещё до турнира. А так, в общем, я считаю, что матч был всё равно на хорошем уровне сыгран. Да, были какие-то ошибки местами — допустим, проиграл подачу во втором сете. Но опять же это грунт, особенно в Риме. Тяжёлый грунт, мячи тоже, и я вижу, что всё равно во многих матчах брейки происходят», — цитирует Хачанова «Чемпионат».

В следующем круге «Мастерса» Хачанов встретится с победителем матча между голландцем Ботиком ван Зандсхулпом и американцем Александром Ковачевичем.