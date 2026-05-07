Четвертая ракетка мира Кори Гауфф вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Риме.

Американка в двух сетах обыграла чешку Терезу Валентову со счетом 6:3, 6:4.

Теннисистки провели на корте 1 час 34 минуты. За время матча Гауфф не выполнила ни одной подачи навылет, допустив при этом семь двойных ошибок, а также смогла реализовать шесть брейк-пойнтов из девяти. Валентова также не сделала в игре эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов.

В третьем круге «Мастерса» в Риме Гауфф сыграет с победительницей встречи между россиянкой Анной Калинской и чешкой Катержиной Синяковой.