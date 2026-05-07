Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич выиграла у Бьянки Андрееску из Канады во втором круге турнира в Риме (Италия).

Встреча продолжалась 1 час 18 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу 12-й ракетки мира.

Бенчич выполнила одну подачу навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смогла реализовать шесть брейк-пойнтов из девяти. Андрееску сделала в игре один эйс, допустила семь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из четырёх.

В следующем круге Бенчич сыграет против россиянки Анны Калинской.