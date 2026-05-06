Десятая ракетка мира Даниил Медведев поделился мнением о потенциальных соперниках по второму кругу турнира категории «Мастерс» в Риме.

«Да, сетка тяжёлая. Я с ними обоими играл на грунте и у обоих выигрывал. А Стефаносу ещё и проигрывал на грунте. Во-первых, для них будет тяжёлый стартовый матч друг с другом, поэтому я с удовольствием его, ну, или посмотрю, или послежу за результатом — в зависимости от того, во сколько они будут играть. И тогда уже буду готовиться к победителю, потому что игра у них, конечно, немножко разная всё-таки, поэтому будет разная, скажем так, тактика. Но в любом случае будет интересный первый матч, и надо быть готовым на 100%», — цитирует Медведева «Чемпионат».

Медведев начнет турнир со второго круга, где встретится с победителем матча между греком Стефаносом Циципасом и Томашем Махачем из Чехии.