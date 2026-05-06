Российская теннисистка Алина Корнеева, занимающая 122-е место в мировом рейтинге, не смогла пробиться во второй круг турнира в Риме.

В первом матче Корнеева уступила венгерской спортсменке Панне Удварди, которая находится на 71-й строчке рейтинга. Игра продолжалась 1 час 37 минут и закончилась со счетом 2:6, 6:7 (2:7).

Удварди выполнила один эйс, допустила одну ошибку при подаче и реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов. Корнеева также подала один эйс, сделала четыре двойные ошибки и реализовала два из пяти брейк-пойнтов.

В следующем раунде Удварди встретится с бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс, которая занимает 22-е место в рейтинге.