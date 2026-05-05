Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь, занимающая 32-е место в мировом рейтинге, пробилась во второй круг турнира WTA-1000 в Риме.

Чжэн Циньвэнь globallookpress.com

На старте турнира она одержала победу над венгерской спортсменкой Анной Бондарь, которая находится на 58-й строчке рейтинга, со счетом 3:6, 6:3, 6:4. Матч длился 2 часа 17 минут.

За время игры Циньвэнь выполнила семь эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть из восьми возможных брейк-пойнтов. В активе Бондарь один эйс, две двойные ошибки и пять из девяти заработанных брейк-пойнтов.

В следующем раунде соревнований в Риме Чжэн Циньвэнь встретится с испанской теннисисткой Кристиной Букшей, которая занимает 31-е место в рейтинге.