Украинка Марта Костюк не выступит на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме.

Марта Костюк globallookpress.com

Теннисистка была вынуждена сняться с соревнований из-за травмы правого бедра. В рамках второго круга она должна была сыграть с победительницей встречи между чешкой Каролиной Плишковой и представительницей Испании Джессикой Бузас Манейро.

На минувшей неделе Костюк выиграла крупный турнир в Мадриде, где в финале одолела россиянку Мирру Андрееву со счётом 6:3, 7:5.

Турнир в Риме проходит с 5 по 16 мая. В 2025 году соревнования выиграла итальянка Жасмин Паолини.

На данный момент Костюк занимает 15-е место в рейтинге WTA.