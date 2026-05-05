Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился ожиданиями от выступлении Мирры Андреевой на предстоящем турнире в Риме (Италия).

«Андреева сейчас лучше всех в стране играет, поэтому, конечно, верим в неё. Но не думаю, что в Риме она сможет повторить успешные выступления на двух предыдущих турнирах. Всё-таки в преддверии "Ролан Гаррос" и Арина Соболенко, и Елена Рыбакина, и все другие сильные теннисистки мобилизуют свои силы и будут играть максимально ответственно. Так что выход в финал Андреевой в Риме станет сюрпризом», — приводит слова Кафельникова ТАСС.

Ранее стало известно о том, что Антония Ружич из Хорватии станет первой соперницей нашей соотечественницы на «тысячнике» в Риме.