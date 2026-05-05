Российский теннисист Карен Хачанов поделился ожиданиями от предстоящего «Мастерса» в Риме.

«Рим я очень люблю. И сам турнир реально один из моих… Можно прямо сказать — занести в список любимых. Люблю город очень. Супруга тоже любит город, да и детям в том году очень тут понравилось. Так что здесь, в принципе, классно организован турнир.

Ну а корты оставляют желать лучшего, реально. Это если уж совсем "по чесноку" говорить. Но всё остальное здесь просто супер — очень много людей, все любят теннис, детей миллионы везде. Нет, правда, классно. А если погода ещё хорошая, то супер всё», — цитирует Хачанова «Чемпионат».

Напомним, что Хачанов в настоящий момент является 15-й ракеткой мира.