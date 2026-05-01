Российская теннисистка Алина Чараева, занимающая 129-е место в мировом рейтинге, не смогла пройти дальше 1/4 финала турнира «челленджер» в Ла Бисбаль д'Ампорда (Испания).

Ее соперницей стала австралийка Дарья Касаткина, которая занимает 75-ю строчку рейтинга. Матч завершился со счетом 6:4, 0:6, 4:6 в пользу Касаткиной. Продолжительность встречи составила 1 час 55 минут.

За это время Чараева сумела реализовать четыре из пяти заработанных брейк-пойнтов, выполнила две подачи навылет, но допустила четыре двойные ошибки. В свою очередь, Касаткина выполнила три подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала семь из четырнадцати брейк-пойнтов.

В полуфинале турнира Касаткина встретится с победительницей матча между испанкой Сарой Соррибес-Тормо и россиянкой Еленой Приданкиной.