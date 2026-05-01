Испанская теннисистка Паула Бадоса заявила, что решила взять паузу в выступлениях. По словам спортсменки, последние пять месяцев прошли для нее в борьбе.

«Эти пять месяцев были для меня постоянной борьбой. В целом уровень был неплохой, но победы просто не приходили. Столько поражений подряд у меня еще не было. В Мадриде я тратила много энергии на борьбу со своей головой. Настолько вымоталась за эти месяцы, что в третьем сете просто выключилась. После этого у меня состоялся очень важный разговор с командой. Мы поняли, что мне нужно остановиться, разобраться, что происходит, восстановить силы», — сказала Бадоса в шоу El camino de Mario.

Сейчас Бадоса является 103-й ракеткой мира.