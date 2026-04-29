Россиянка Анастасия Потапова, ныне представляющая Австрию, прокомментировала свой выход в полуфинал турнира WTA-1000 в Мадриде.

Анастасия Потапова
Анастасия Потапова

«Поверила бы, что после поражения в квалификации выйду в полуфинал?  Нет.  Ни за что и ни при каких условиях.  Но именно это делает наш спорт таким прекрасным.  Мне дали второй шанс — и вот я здесь.  У меня нет слов.  Я безумно счастлива.  Сейчас для меня не могло бы произойти ничего лучше.

Эмоции после матчбола?  Это просто небольшой взрыв эмоций внутри, потому что во втором сете на своей подаче у меня было несколько матчболов.  В тот момент я не смогла справиться с нервами — я это понимаю.  Но, как я уже сказала, этот турнир словно продолжает давать мне вторые шансы, и я ими пользуюсь.  Я очень счастлива», — сказала Потапова в интервью на корте после матча.

В следующем раунде «Мастерса» Потапова сыграет с победительницей встречи между чешкой Линдой Носковой и украинкой Мартой Костюк.