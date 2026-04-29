Россиянка Анастасия Потапова, ныне представляющая Австрию, прокомментировала свой выход в полуфинал турнира WTA-1000 в Мадриде.

«Поверила бы, что после поражения в квалификации выйду в полуфинал? Нет. Ни за что и ни при каких условиях. Но именно это делает наш спорт таким прекрасным. Мне дали второй шанс — и вот я здесь. У меня нет слов. Я безумно счастлива. Сейчас для меня не могло бы произойти ничего лучше.

Эмоции после матчбола? Это просто небольшой взрыв эмоций внутри, потому что во втором сете на своей подаче у меня было несколько матчболов. В тот момент я не смогла справиться с нервами — я это понимаю. Но, как я уже сказала, этот турнир словно продолжает давать мне вторые шансы, и я ими пользуюсь. Я очень счастлива», — сказала Потапова в интервью на корте после матча.

В следующем раунде «Мастерса» Потапова сыграет с победительницей встречи между чешкой Линдой Носковой и украинкой Мартой Костюк.