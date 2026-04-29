56-я ракетка мира Анастасия Потапова вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в Мадриде.

Экс-россиянка, ныне представляющая Австрию, одержала победу в трех сетах над Каролиной Плишковой из Чехии со счетом 6:1, 6:7, 6:3.

Встреча продлилась 1 час 57 минут. За время матча Потапова выполнила девять подач навылет, допустив при этом девять двойных ошибок, а также смогла реализовать все семь заработанных за игру брейк-пойнтов. Каролина Плишкова сделала в игре три эйса, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми.

В следующем раунде «Мастерса» Потапова сыграет с победительницей встречи между чешкой Линдой Носковой и и украинкой Мартой Костюк.