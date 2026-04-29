Российский теннисист Даниил Медведев отреагировал на поражение от Флавио Коболли в четвертом круге «Мастерса» в Мадриде. Итальянец выиграл матч со счетом 6:3, 5:7, 6:4.

«Матч был тяжелый, равный, против очень сильного соперника, который сейчас находится в хорошей форме. Всё решили несколько самых важных розыгрышей, которые во втором сете я смог выиграть, а в первом и третьем — не смог. За счет этого Флавио и победил», — цитирует Медведева «СЭ».

В нынешнем сезоне Медведев выиграл два титула и дошел до финала турнира в Индиан-Уэллсе.