32-я ракетка мира американка Хейли Баптист прокомментировал свою победу над первым номером рейтинга WTA Ариной Соболенко из Беларуси в четвертьфинальном матче «Мастерса» в Мадриде.

«Невероятно. Очень горжусь собой. Было очень напряженно. 7:6 в третьем сете. Пришлось отбивать матчболы. Я сейчас очень счастлива.

Что значит для меня победа над первой ракеткой мира? Это просто показывает, на каком уровне моя игра. Я всегда в это верила. Теперь начинаю воплощать это в жизнь, и весь мир тоже это видит», — цитирует Баптист Tennis Channel.

Баптист в полуфинале турнира сыграет против россиянки Мирры Андреевой.