Пятнадцатая ракетка мира Каспер Рууд вышел в четвертьфинал турнира ATP-1000 в Мадриде.

Норвежец в трех сетах обыграл грека Стефаноса Циципаса со счетом 7:6, 6:7, 7:6.

Встреча продлилась 2 часа 57 минут. В ее рамках Рууд восемь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 12 заработанных. На счету Циципаса шесть эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

В следующем раунде «Мастерса» Рууд сыграет с победителем встречи между аргентинцем Франсиско Серундоло и бельгийцем Александром Блоксом.