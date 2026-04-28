Белорусская теннисистка Арина Соболенко проиграла американке Хейли Баптист в четвертьфинале турнира в Мадриде (Испания).

Встреча продолжалась 2 часа 28 минут и завершилась поражением первой ракетки мира с результатом 6:2, 2:6, 6:7 (6:8).

Соболенко пять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 17 заработанных. На счету Баптист 12 эйсов, 10 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14 заработанных.

В полуфинале «Мастерса» в столице Испании Баптист сыграет против Мирры Андреевой из России.