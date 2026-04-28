Анастасия Потапова, представляющая Австрию, высказалась о победе над Еленой Рыбакиной из Казахстана в 1/8 финала турнира в Мадриде.

Анастасия Потапова globallookpress.com

Потапова взяла верх над соперницей в двух партиях со счетом 7:6 (10:8), 6:4.

«Не знаю, как я выиграла тай‑брейк первого сета.  Я чуть не сломала все пальцы.  Разбила колено, у меня текла кровь.  Но в такие моменты все происходит на рефлексах.  Ты не думаешь о том, что делаешь, ты просто делаешь.  Тело делает это само, а мозг полностью отключается.  Я рада, что у меня не было времени слишком много об этом думать.

Конечно, я рада победе над одной из лучших теннисисток рейтинга.  Но я не хочу останавливаться.  Возможно, со временем смогу приблизиться к этим же позициям», — цитирует Потапову пресс‑служба WTA.

В 1/4 финала Потапова сразится с Каролиной Плишковой из Чехии.