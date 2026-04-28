Анастасия Потапова, представляющая Австрию, высказалась о победе над Еленой Рыбакиной из Казахстана в 1/8 финала турнира в Мадриде.

Анастасия Потапова globallookpress.com

Потапова взяла верх над соперницей в двух партиях со счетом 7:6 (10:8), 6:4.

«Не знаю, как я выиграла тай‑брейк первого сета. Я чуть не сломала все пальцы. Разбила колено, у меня текла кровь. Но в такие моменты все происходит на рефлексах. Ты не думаешь о том, что делаешь, ты просто делаешь. Тело делает это само, а мозг полностью отключается. Я рада, что у меня не было времени слишком много об этом думать.

Конечно, я рада победе над одной из лучших теннисисток рейтинга. Но я не хочу останавливаться. Возможно, со временем смогу приблизиться к этим же позициям», — цитирует Потапову пресс‑служба WTA.

В 1/4 финала Потапова сразится с Каролиной Плишковой из Чехии.