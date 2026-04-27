Белорусская теннисистка Арина Соболенко, занимающая первое место в мировом рейтинге, пробилась в четвертьфинал турнира WTA-1000, который проходит в Мадриде.

В матче четвертого круга она одержала победу над японкой Наоми Осакой (15-я ракетка мира) со счетом 6:7 (1:7), 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты.

Осака за время игры выполнила девять эйсов, допустила пять двойных ошибок и смогла реализовать единственный брейк-пойнт. Соболенко, в свою очередь, сделала шесть эйсов, совершила шесть двойных ошибок и успешно реализовала четыре брейк-пойнта из четырнадцати возможных.

Теперь Арина Соболенко встретится с американской теннисисткой Хейли Баптист в борьбе за выход в полуфинал турнира в Мадриде.