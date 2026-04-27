Норвежский теннисист, занимающий 15-е место в мировом рейтинге, Каспер Рууд, продолжает защищать свой титул на турнире серии «Мастерс» в Мадриде, Испания.

С результатом 6:3, 6:1 он одержал победу над местным спортсменом Алехандро Давидовичем-Фокиным, который занимает 24-ю строчку в рейтинге. Матч продолжался 1 час 19 минут.

За это время Рууд допустил две двойные ошибки, подал три эйса и реализовал пять из восьми возможных брейк-пойнтов. Его соперник выполнил один эйс, реализовал один брейк-пойнт и допустил две двойные ошибки.

В следующем раунде Каспер Рууд встретится с победителем матча между греческим теннисистом Стефаносом Циципасом и испанцем Даниэлем Мерида-Агиларом.