Российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о победе над Анной Бондарь из Венгрии в 1/8 финала турнира в Мадриде.

«Слишком много эмоций, слишком много нереализованных возможностей. В какой-то момент все это просто выплеснулось наружу. Непросто вести 5:1, а потом проиграть пять геймов подряд. Какие-то геймы были проиграны очень легко, где-то была борьба, был матчбол, были шансы.

Сдерживать все внутри было тяжело. Но, как ни странно, этот эмоциональный выплеск даже помог мне: потом я вышла на свою подачу очень злой на себя и взяла ее под ноль. Когда выиграла, даже не почувствовала радости — сказала Кончите, что лучше бы все закончилось двумя геймами раньше, когда я вела 5:4. Даже в концовке было очень нервно», — приводит слова Андреевой «Спорт-Экспресс».

За выход в полуфинал Андреева сыграет против Лейлы Фернандес из Канады.