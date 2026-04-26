Российская теннисистка Людмила Самсонова, занимающая 20-е место в мировом рейтинге, не смогла завершить матч третьего круга турнира категории WTA-1000 в Мадриде против чешки Линды Носковой.
Причины отказа Самсоновой от продолжения игры остаются неизвестными.
Носкова вышла в четвёртый круг мадридского «тысячника», где встретится с победительницей матча между румынкой Сораной Кырстей и американкой Кори Гауфф.
Турнир в Мадриде проходит с 21 апреля по 2 мая. Действующей чемпионкой соревнований является Арина Соболенко.