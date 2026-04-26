Украинская теннисистка Марта Костюк, занимающая 23-е место в мировом рейтинге, достигла четвертого круга турнира WTA-1000 в Мадриде, Испания.

В третьем раунде она одержала победу над Джессикой Пегулой из США, которая находится на пятой строчке рейтинга. Матч завершился со счётом 6:1, 6:4.

Игра длилась 1 час 13 минут. Костюк выполнила четыре эйса, допустила шесть двойных ошибок и успешно реализовала четыре из семи своих брейк-пойнтов. У Пегулы не было ни одного эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из 11 попыток.

В 1/8 финала турнира в Мадриде Марта Костюк встретится с Кэти Макнелли из США.