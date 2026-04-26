Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина выиграла у Чжэн Циньвэнь из Китая в третьем круге турнира в Мадриде (Испания).

Встреча продолжалась 2 часа 20 минут и завершилась с результатом 4:6, 6:4, 6:3 в пользу второй ракетки мира.

Рыбакина семь раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Циньвэнь девять эйсов, девять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

В следующем круге Рыбакина сыграет с сильнейшей в паре Анастасия Потапова (Австрия) — Елена Остапенко (Латвия).