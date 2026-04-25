Польская теннисистка Ига Свентек не смогла доиграть матч третьего круга турнира в Мадриде (Испания) против американки Энн Ли из-за травмы.

Ига Свентек globallookpress.com

Встреча продолжалась 2 часа 14 минут, после чего четвертая ракетка мира завершила борьбу при счете 6:7 (4:7), 6:2, 0:3.

Свентек не выполнила ни одной подачи навылет, допустив при этом четыре двойных ошибки, а также смогла реализовать 4 из 10 брейк-пойнта. Ли сделала в игре три эйса, допустила три двойных ошибки и реализовала три брейк-пойнта из трёх.

В следующем круге Свентек сыграет с канадкой Лейлой Фернандес.