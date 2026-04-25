Немецкий теннисист Александр Зверев высказался о победе над аргентинцем Мариано Навоне во втором круге турнира в Мадриде (Испания).

Александр Зверев globallookpress.com

«Первый сет был почти идеальным, а потом я полностью потерял концентрацию. Во втором сете было ужасно, но такое иногда случается в первом матче турнира. Конечно, я мог бы сосредоточиться получше, но уровень был на высоте. Первый и третий сеты — это был отличный теннис, и мне просто нужно сосредоточиться на этом», — приводит слова Зверева пресс-служба ATP.

Следующим соперником Зверева станет Теренс Атман из Франции, с которым он поспорит за выход в 1/8 финала турнира.