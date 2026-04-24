Итальянец Янник Синнер подвёл итоги победного матча против своего соотечественника Бенжамена Бонзи в матче второго круга «Мастерса» в Мадриде.

Вторая ракетка мира победил в трёх сетах со счётом 6:7 (6:8), 6:1, 6:4. Дальше соперником Синнера станет датчанин Эльмер Мёллер.

Сейчас я, прежде всего, пытаюсь понять, как играть здесь, на этом покрытии. Мы идем день за днем и посмотрим, как все сложится. Я понимаю, что стоит на кону, но не зацикливаюсь на этом. Мы с командой знаем, что нужно делать, и стараемся пройти как можно дальше. При этом я слежу за своим состоянием, за тем, как чувствует себя тело. Посмотрим, что будет дальше.

Было тяжело. Здесь мне действительно непросто, и я знал это еще до матча. Очень специфический корт и условия. Каждый день отличается, и это может сильно влиять на игру. Надеюсь, смогу немного прибавить к следующему раунду. Я старался сохранять спокойствие психологически — думаю, именно это помогло мне сегодня победить. В игровом плане будем прибавлять. Завтра есть время — день отдыха, постараемся использовать его максимально эффективно. Посмотрим, как далеко я смогу пройти«, — сказал Синнер в интервью на корте.