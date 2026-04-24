Россиянин Андрей Рублев прокомментировал свое поражение в матче второго круга турнира ATP-1000 в Мадриде.

«Да нет никакого комментария. Если смотрели, как он играл, комментировать нечего. Он отыграл безупречно матч — вот и все. В последнем гейме были единственные возможности, но не получилось.

Ну и пытался себя расшатать, потому что совсем никак не мог противостоять. Ну и в целом, конечно, он подавал офигенно для себя, для своего уровня. 93% попадания в первом сете. Ну, как бы не часто такое видишь в целом.

Первые брейк-поинты появились под конец? Он наконец-то не попал так много первых подач, как он попадал все геймы до этого. Где-то он не сразу забил, где-то после приёма мне удалось атаку сделать. То есть все совместно. Где-то он ошибся, где-то я хорошо сыграл, и в последнем гейме получилось наконец как бы нормальный теннис. А до этого — это уже немножко, когда как раз раз в год, когда у тебя всё получается. Ну что делать — бывает», — цитирует Рублева «Чемпионат».

12-я ракетка мира уступила в двух сетах Виту Копирве, который в матче следующего круга сыграет с французом Артуром Риндеркнешем.