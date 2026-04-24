Россиянин Андрей Рублев прокомментировал свое поражение в матче второго круга турнира ATP-1000 в Мадриде.

Андрей Рубоев

«Да нет никакого комментария.  Если смотрели, как он играл, комментировать нечего.  Он отыграл безупречно матч — вот и все.  В последнем гейме были единственные возможности, но не получилось.

Ну и пытался себя расшатать, потому что совсем никак не мог противостоять.  Ну и в целом, конечно, он подавал офигенно для себя, для своего уровня. 93% попадания в первом сете.  Ну, как бы не часто такое видишь в целом.

Первые брейк-поинты появились под конец?  Он наконец-то не попал так много первых подач, как он попадал все геймы до этого.  Где-то он не сразу забил, где-то после приёма мне удалось атаку сделать.  То есть все совместно.  Где-то он ошибся, где-то я хорошо сыграл, и в последнем гейме получилось наконец как бы нормальный теннис.  А до этого — это уже немножко, когда как раз раз в год, когда у тебя всё получается.  Ну что делать — бывает», — цитирует Рублева «Чемпионат».

12-я ракетка мира уступила в двух сетах Виту Копирве, который в матче следующего круга сыграет с французом Артуром Риндеркнешем.