Россиянка Анна Блинкова (89‑я ракетка мира) не смогла преодолеть второй круг теннисного «Мастерса» в Мадриде.

Анна Блинкова globallookpress.com

Во втором круге она уступила чешке Катержине Синяковой (42) со счётом 2:6, 2:6. Напомним, что Блинкова играла на турнире в качестве лаки‑лузера вместо Клары Таусон.

Соперницы были на корте 1 час 10 минут. За это время Блинкова не сделала ни одного эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 2 брейк‑пойнта из 6. Синякова 4 раза подала навылет, 2 раза ошиблась на подаче и смогла реализовать 6 брейк‑пойнтов из 11.

В матче третьего круга Синякова теперь сразится с победительницей матча Виктория Мбоко — Кэти Макнелли.