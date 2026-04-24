Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас не примет участие на «Ролан Гаррос» в этом году из-за травмы запястья.

«После результатов обследований, проведённых сегодня, мы решили, что самым разумным будет проявить осторожность и не участвовать в турнирах в Риме и на "Ролан Гаррос", чтобы оценить динамику восстановления и позже принять решение о возвращении на корт. Это непростой момент для меня, но я уверен, что мы выйдем из него сильнее», — написал Карлос в соцсетях.

Испанец является действующим чемпионом турнира. Алькарас также выигрывал главный грунтовый турнир тура в 2024-м году.

Ранее испанец снялся с турниров в Барселоне и в Мадриде.