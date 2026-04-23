Белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о победе над Пейтон Стернс из США во втором круге турнира в Мадриде (Испания).

«Я просто рада, что одержала победу. Может быть, не самую красивую, но к концу матча я чувствовала себя на корте намного лучше. Это было непросто. Я хорошо подготовилась перед приездом в Мадрид, но высота над уровнем моря, эти корты и ее игра — все это было тяжело.

Сегодня я вышла на корт с мыслью о новом начале, и, возможно, все прошло не так гладко, движения были не очень хорошими. Я рада, что одержала победу, и завтра просто сделаю ещё кое-что», — приводит слова Соболенко пресс-служба WTA.

В третьем круге соперницей Соболенко станет Жаклин Кристиан из Румынии.