Анна Калинская потерпела поражение от венгерской спортсменки Дальмы Галфи в рамках второго круга турнира WTA 1000, который проходит в Мадриде. Встреча завершилась со счетом 3:6, 3:6. Матч продолжался всего 1 час 6 минут.

Анна Калинская globallookpress.com

Калинская допустила три двойные ошибки и смогла реализовать только два брейк-пойнта из шести возможных. Ее соперница, которая находится на 117-й строчке рейтинга, продемонстрировала более высокий уровень игры: она сделала восемь эйсов, совершила три двойные ошибки и успешно реализовала пять из шести брейк-пойнтов.

Следующим соперником Галфи станет победительница матча между Миррой Андреевой (Россия) и Панной Удварди (Венгрия).