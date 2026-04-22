Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер оценил свой настрой на «Мастерс» в Мадриде. Турнир стартует 22 апреля.

«Чувствую себя довольно хорошо. Сейчас мы стараемся подготовиться как можно лучше. Мой план — играть и конкурировать на максимуме. Буду двигаться день за днем.

В голове держу главную задачу — подойти к "Ролан Гаррос" в оптимальной форме. Я здесь, чтобы показать свой лучший теннис», — цитирует Синнера пресс-служба турнира.

Синнер во втором круге встретится с победителем матча между французами Бенжаменом Бонзи и Титуаном Дрогом.