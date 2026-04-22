Австралийская теннисистка Дарья Касаткина проиграла Дарье Снигур из Украины в первом круге турнира в Мадриде (Испания).

Спортсменки находились на корте 2 часа 21 минуту и завершили встречу поражением экс-россиянки с результатом 3:6, 6:3, 6:7 (13:15).

Снигур сделала один эйс, допустила пять двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 24. Касаткина подала навылет семь раз, столько же ошиблась на подаче и реализовала 7 брейк-пойнтов из 16.

Следующей соперницей Снигур станет Ига Свентек из Польши.