Россиянка Анна Калинская сыграет против венгерки Далмы Галфи во втором круге турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 23 апреля, начало — в 13:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Галфи — Калинская с коэффициентом для ставки за 1.92.
Галфи
Далма в первом раунде одержала победу над австралийкой Айлой Томлянович — 7:6, 6:4.
С учетом квалификации венгерская теннисистка провела в столице Испании уже три матча.
В решающем отборочном раунде она обыграла чешку Дарью Видманову.
В начале апреля Галфи не смогла завершить из-за травмы встречу с Сораной Кырстей во втором круге «пятисотника» в Линце. Перед этим она выиграла у американки Алисии Паркс.
На грунтовом турнире в Чарлстоне Галфи проиграла в первом круге Бьянке Андрееску.
В текущем сезоне 27-летняя венгерка выиграла пока лишь два матча на уровне основного тура.
Калинская
Анна входит в список сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.
Этой весной российская теннисистка провела пока лишь три матча на грунте.
В начале апреля Калинская дошла до четвертьфинала на «пятисотнике» в Чарлстоне.
На турнире в Южной Каролине Калинская легко обыграла Викторию Томову и Паулу Бадосу, после чего уступила Иве Йович.
Ранее в этом сезоне Калинская не выиграла ни одного матча только на «тысячнике» в Индиан-Уэллс, на котором она сразу уступила Анастасии Захаровой.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Галфи в этом матче можно поставить за 3.08, победу Калинской букмекеры предлагают за 1.37.
Прогноз: Анна не скрывает, что не любит играть на грунте, но, вероятно, в предстоящем матче она все-таки порадует своих поклонников. Но при этом логично также предположить, что ей вряд ли удастся одержать разгромную победу.
Рекомендуемая ставка: победа Калинской + тотал геймов больше 18,5 за 1.92.