прогноз на матч турнира в Мадриде, ставка за 1.92

Россиянка Анна Калинская сыграет против венгерки Далмы Галфи во втором круге турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 23 апреля, начало — в 13:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Галфи — Калинская с коэффициентом для ставки за 1.92.

Галфи

Далма в первом раунде одержала победу над австралийкой Айлой Томлянович — 7:6, 6:4.

С учетом квалификации венгерская теннисистка провела в столице Испании уже три матча.

В решающем отборочном раунде она обыграла чешку Дарью Видманову.

В начале апреля Галфи не смогла завершить из-за травмы встречу с Сораной Кырстей во втором круге «пятисотника» в Линце. Перед этим она выиграла у американки Алисии Паркс.

На грунтовом турнире в Чарлстоне Галфи проиграла в первом круге Бьянке Андрееску.

В текущем сезоне 27-летняя венгерка выиграла пока лишь два матча на уровне основного тура.

Калинская

Анна входит в список сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

Этой весной российская теннисистка провела пока лишь три матча на грунте.

В начале апреля Калинская дошла до четвертьфинала на «пятисотнике» в Чарлстоне.

На турнире в Южной Каролине Калинская легко обыграла Викторию Томову и Паулу Бадосу, после чего уступила Иве Йович.

Ранее в этом сезоне Калинская не выиграла ни одного матча только на «тысячнике» в Индиан-Уэллс, на котором она сразу уступила Анастасии Захаровой.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Галфи в этом матче можно поставить за 3.08, победу Калинской букмекеры предлагают за 1.37.

Прогноз: Анна не скрывает, что не любит играть на грунте, но, вероятно, в предстоящем матче она все-таки порадует своих поклонников. Но при этом логично также предположить, что ей вряд ли удастся одержать разгромную победу.

1.92 Победа Калинской + тотал геймов больше 18,5

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Галфи — Калинская принесёт прибыль 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: победа Калинской + тотал геймов больше 18,5 за 1.92.