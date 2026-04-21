Российская теннисистка Мирра Андреева отметила, что она представляет перед тем, как выйти на корт.
«Перед матчем, когда я закрываю глаза, стараюсь представить, что я Федерер или Надаль — легенды, которые борются за каждый мяч и делают те самые удары, которые потом попадают в хайлайты. Пытаюсь представить, что я один из них, и выхожу с таким настроем. И обычно у меня в голове есть какая-то глупая песня, которую я напеваю весь матч. Это смесь этих двух ощущений.
Что напеваю? Не знаю. Каждый день разная. Но я помню, что перед моим первым матчем на US Open в голове у меня играла песня Uptown Girl», — цитирует Андрееву пресс-служба WTA.
На прошлой неделе Мирра Андреева дошла до полуфинала турнира в Штутгарте, где проиграла Елене Рыбакиной из Казахстана со счетом 5:7, 1:6.