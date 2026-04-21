Российская теннисистка Мирра Андреева отметила, что она представляет перед тем, как выйти на корт.

Мирра Андреева globallookpress.com

«Перед матчем, когда я закрываю глаза, стараюсь представить, что я Федерер или Надаль — легенды, которые борются за каждый мяч и делают те самые удары, которые потом попадают в хайлайты.  Пытаюсь представить, что я один из них, и выхожу с таким настроем.  И обычно у меня в голове есть какая-то глупая песня, которую я напеваю весь матч.  Это смесь этих двух ощущений.

Что напеваю?  Не знаю.  Каждый день разная.  Но я помню, что перед моим первым матчем на US Open в голове у меня играла песня Uptown Girl», — цитирует Андрееву пресс-служба WTA.

На прошлой неделе Мирра Андреева дошла до полуфинала турнира в Штутгарте, где проиграла Елене Рыбакиной из Казахстана со счетом 5:7, 1:6.