Шестая ракетка мира Аманда Анисимова из США не примет участия в турнире категории WTA-1000 в Мадриде из-за травмы запястья.

Американскую теннисистку в основной сетке заменит полька Магдалена Френх. Во втором круге ей предстоит встретиться с победительницей матча между Даяной Ястремской из Украины и аргентинкой Соланой Сьеррой.

Отметим, что ранее из турнира в Мадриде также снялись россиянка Екатерина Александрова, чешка Каролина Мухова и британка Эмма Радукану.

Соревнования проходят с 21 апреля по 2 мая. Действующей чемпионкой турнира является Арина Соболенко, которая в прошлогоднем финале обыграла Кори Гауфф со счётом 6:3, 7:6 (7:3).