Андрей Рублёв улучшил своё положение в мировом теннисном рейтинге. В обновлённой версии списка ATP российский спортсмен поднялся с 15-й на 12-ю строчку.

Недавно Рублёв добрался до финала турнира в Барселоне, где уступил французу Артуру Фису. При этом статус первой ракетки России по-прежнему сохраняет Даниил Медведев, который занимает 10-е место в мировом рейтинге. Карен Хачанов располагается на 16-й позиции.

Лидером рейтинга остаётся итальянец Янник Синнер. За ним следуют Карлос Алькарас, Александр Зверев, Новак Джокович и Феликс Оже-Альяссим. В топ-10 также находятся Бен Шелтон, Тейлор Фриц и Алекс де Минор.