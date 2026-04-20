Российский теннисист Карен Хачанов высказался о своей нынешней форме.

Напомним, что наш соотечественник уступил в пяти из последних шести матчей.

«Нет никаких секретов. Конечно же, я тоже человек, у меня тоже бывают эмоциональные спады, можно так сказать. Да, ты стараешься не привязываться к результатам. Но, конечно же, в спорте всё взаимосвязано, все хотят и работают на результат.

И, конечно же, когда не складывается, то идёт, наверное, я бы не сказал, демотивация, но, конечно, тебя это немножко откатывает. Какие-то сомнения в голове, всё ли делаешь правильно, что можно ещё сделать. Это всё не в панике, просто ты как бы анализируешь. Опять же я максималист, оптимист, реалист в какой-то степени. Понимаю, что нужно, чего не хватает. Это всё делается через работу. Это не секрет.

В течение карьеры результаты часто вверх и вниз. Именно на опыте ты понимаешь, что тебе помогало вернуться, то есть, да, секретов нет больших. Всё должно функционировать, работать — голова, игра, выигрываешь один матч, второй, и как бы всё возвращается на круги своя», — сказал Хачанов на YouTube-канале «Больше!».

В настоящий момент Хачанов является 16-й ракеткой мира.