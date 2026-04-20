Легендарный сербский теннисист Новак Джокович установил очередной рекорд.

По данным ATP, он проводит 860‑ю неделю в топ‑5 рейтинга, занимая сейчас четвёртую строчку.

Прежнее достижение принадлежало его извечному сопернику — швейцарцу Роджеру Федереру, который был в топ‑5 на протяжении 859 недель.

Из этих 860 недель 24‑кратный обладатель ТБШ был первой ракеткой на протяжении 428 недель. Вторым он был 171 неделю, третьим — 167 недель, четвёртым — 59 недель и пятым — 35 недель.

Последний раз в этом сезоне на корте Джокович появлялся на турнире серии «Мастерс 1000» (так называемом «тысячнике») в Индиан‑Уэллсе, где уступил Джеку Дрейперу в четвёртом круге со счётом 6:4, 4:6, 6:7 (5:7).