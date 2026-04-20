Российская теннисистка Екатерина Александрова не примет участие в турнире в Мадриде, как сообщается на официальном сайте соревнований.
31-летняя спортсменка получила травму спины. На прошлой неделе она проиграла чешке Линде Носковой со счетом 1:6, 1:6 во втором круге турнира в Штутгарте.
Турнир, известный как «Тысячник», пройдет с 20 апреля по 2 мая. В нем также примут участие российские теннисистки Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Людмила Самсонова, Анна Калинская, Анастасия Захарова и Оксана Селехметьева.