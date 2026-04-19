Американский теннисист Бен Шелтон, занимающий шестую строчку мирового рейтинга, стал победителем турнира АТР-500 в Мюнхене.

В финале Шелтон одержал победу над итальянским спортсменом Флавио Коболли, который находится на 16-м месте в рейтинге, со счетом 6:2, 7:5.

Матч продолжался 1 час 31 минуту. За это время Шелтон выполнил четыре эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал три из девяти брейк-пойнтов. Коболли также сделал два эйса, но допустил три двойные ошибки и не смог реализовать ни один из шести заработанных брейк-пойнтов.

Победа в Мюнхене стала для Шелтона пятой в одиночных разрядах турниров АТР и второй в сезоне 2026 года. Ранее он выиграл турнир АТР-500 в Далласе.