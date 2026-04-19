Российская теннисистка Людмила Самсонова (21-я в мировом рейтинге) и американка Николь Меликар-Мартинес завоевали главный трофей турнира WTA-500 в Штутгарте, победив в парном разряде.

Людмила Самсонова globallookpress.com

В решающем матче они одержали победу над латвийско-китайским дуэтом Елены Остапенко и Чжан Шуай со счетом 6:1 и 6:1. Встреча завершилась за 52 минуты.

За этот короткий отрезок Самсонова и Меликар-Мартинес успешно использовали четыре из девяти брейк-пойнтов, допустили одну двойную ошибку и отметились одним эйсом. В свою очередь, Остапенко и Шуай совершили две двойные ошибки, не сделали ни одной подачи навылет и не смогли реализовать ни одного брейк-пойнта.

Для Людмилы Самсоновой победа на турнире в Штутгарте стала четвертой в ее карьере в парном разряде.