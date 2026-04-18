Шестая ракетка мира, американский теннисист Бен Шелтон, завоевал право сыграть в финале турнира ATP-500 в Мюнхене, Германия.

В полуфинале он одержал победу над словацким спортсменом Алексом Молчаном, занимающим 166-е место в мировом рейтинге, со счетом 6:3, 6:4.

Матч длился 1 час 36 минут. Шелтон продемонстрировал высокий уровень игры, выполнив шесть эйсов, допустив две двойные ошибки и успешно реализовав два брейк-пойнта из восьми возможных. Молчан, напротив, не смог реализовать ни один из своих брейк-пойнтов, хотя и сделал два эйса, но при этом допустил две двойные ошибки.

В финале турнира в Мюнхене Бен Шелтон встретится с итальянским теннисистом Флавио Коболли.